En nu in het Nederlands (om framing te vergemakkelijken):

De Uilen (Les Hiboux) uit: De Bloemen van het Kwaad (Les Fleurs du Mal), 1857

In 't lommer van de taxus schuilen

De uilen keurig in 't gelid.

Elk of een vreemde God daar zit;

Rood priemt hun oog. Peinzende uilen.

Zo zullen ze daar roerloos blijven

Totdat het uur der droefheid slaat,

Waarop de zon schuins ondergaat,

Als hem het duister komt verdrijven.

De wijze leert van deze uilen

Dat men op aarde vrezen moet

Voor wat zich roert en woelziek woedt;

Wie koortsig schimmen na blijft jagen.

Zal als zijn straf steeds mededragen

Dat hij van plaats wilde ruilen

------------------------------------------------

Als het maar niet op deze wereld is (N'Importe où Hors du Monde) uit: Dronken van Weemoed (Le Spleen de Paris), 1869.

Dit leven is een ziekenhuis waar iedere zieke bezeten is door de wens een ander bed te krijgen. De een zou vlak voor de haard willen liggen lijden en de ander denkt dat hij bij het raam wel zou genezen. Het schijnt mij toe dat ik altijd beter af zou zijn daar waar ik niet ben en deze verhuiskwestie is er een die ik onophoudelijk met mijn ziel bespreek. "Zeg me, mijn ziel, mijn arme verkilde ziel, wat zou je ervan denken in Lissabon te wonen? Het moet daar warm zijn en je zou je er weer zo lekker gaan voelen als een hagedis. Die stad ligt aan het water; men zegt dat ze van marmer gebouwd is en dat het volk daar zo'n hekel aan plantengroei heeft dat het alle bomen uit de grond rukt. Dat is nog eens een landschap naar jouw smaak; een landschap dat helemaal uit licht en dode materie bestaat, en de vloeistof om deze te weerspiegelen!" Mijn ziel geeft geen antwoord. Je houdt toch zo van rust, met daarnaast het schouwspel van de beweging? Zou je dan niet in Holland, dat zaligmakende land, willen gaan wonen? Wellicht zul je het naar je zin hebben in die streek, waarvan je het beeld zo vaak hebt bewonderd in de musea. Wat zou je denken van Rotterdam, jij die van mastwouden houdt en van schepen die aan de voet van de huizen afgemeerd zijn?"

Mijn ziel blijft zwijgen."Misschien lokt Batavia je meer aan? Daar zouden we trouwens de geest van Europa vinden, ineen gelukkige combinatie met de schoonheid van de tropen."Geen woord. Zou mijn ziel dood zijn? "Ben je dan zo afgestompt dat je alleen nog maar behagen schept in je ziekte? Als dat zo is, laten we dan vluchten naar landen die overeenkomsten vormen met de Dood. Ik weet wat we moeten doen, mijn arme ziel! We zullen onze koffers pakken om naar Tornio te gaan. Of laten we nog verder weg gaan, tot het uiterste puntje van de Oostzee; nog verder van het leven vandaan, als het mogelijk is; laten we op de pool gaan wonen. Daar strijkt het zonlicht slechts zijdelings over de aarde en doet de trage afwisseling van licht en donker de verscheidenheid verdwijnen en de eentonigheid, dat halve niets, toenemen. Daar zullen we lange baden in de duisternis kunnen nemen, terwijl de noordelijke dageraad ons, ter afleiding, van tijd tot tijd zijn roze stralenbundels zal zenden, als de weerschijn van een vuurwerk in de Hel." Eindelijk barst mijn ziel los en in haar wijsheid schreeuwt ze me toe: "Het maakt niet uit waar! Het maakt niet uit, als het maar buiten deze wereld is!"

(Aurora borealis hier vertaald als noordelijke dageraad).

Ik zou wat oude interviews met vrouwonvriendelijke uitspraken van Baudet opzoeken, dat koppelen aan Baudelaire's mysogynie en voorliefde voor hoeren en dat zo mogelijk weer in verband brengen met Jordan Peterson. Succes gegarandeerd.

Baudelaire is overigens helemaal in vogue in de internationale politiek. Jean-Claude Juncker leest bijvoorbeeld al 20 jaar elke avond een uurtje uit Les Paradis Artificiels.