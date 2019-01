Ans Nusra, journaliste die leeft in een grijs gebied waarin daders slachtoffers zijn en vice versa, wil ZES JAARSALARISSEN van de Staat der Nederlanden. Ze schreef maar 45 stukken in 2 jaar bij het FD voor een paar cent per woord, dus dat wordt een koopje voor de Staat. Maar in een interview met Trouw ("Ik pak ze allemaal terug") geeft ze tegelijkertijd toe dat ze wist dat haar ex op een vals paspoort naar Nederland was gekomen. Nuance: ze had er naar eigen zeggen niks mee te maken dat ie zo'n paspoort had. Veel maffer is dat Nederland óók wist dat ie hier op een vals paspoort was, maar hem desondanks tóch een verblijfsvergunning + visum gaf (screenshot onder). Dat is alsof je de bioscoop binnenkomt met een vals kaartje en wordt gesnapt, maar toch de film mag zien en ook nog een emmer popcorn krijgt voor de schrik.

Ondertussen weet Nieuwsuur - een soort huiskamer van de familie Boersma/H. - te melden dat de Balie-Syriër wel van echt zware zooi verdacht wordt door hetzelfde Nederland dat hem een paar jaar geleden een verblijfsvergunning gaf (video boven). Maar goed, van terreur-Toyotadealer Rutte kun je op dat vlak alles verwachten natuurlijk. 12 februari staat Azziz voor het hekkie want eenmaal hier is ie ook ons juridische probleem natuurlijk - dat betaalt u allemaal wel. Met een beetje geluk staat de landsadvocaat en deur verderop te pleiten tegen Ans Nusra en nog een deur verder probeert een rechter zes uitgereisde haatheksen van IS terug naar Nederland te krijgen want je telt tegenwoordig op de Schaal van Sociopaat Sociale Gerechtigheid echt niet meer mee als je als verstandig land niet minstens je eigen uitgereisde vijanden gedwongen terug naar de polder importeert - al dan niet op een vals paspoort. Zet Jan Bonjer alvast maar met knikkende knieën bij de slurf op Schiphol.