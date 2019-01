Je kan de meest achterlijke zonnepanelen op je dak leggen, maakt niet uit wat, geen schoonheidscommissie die er wat van mag zeggen, want 'klimaat'

En waar voor doen we het allemaal ? of MOETEN we dit allemaal gaan doen?

Het IPCC weigert nog steeds de ongelofelijk grote rol van de zon te erkennen o.a. via wolkenvorming .

"Munich Conference: Leading Danish Astrophysicist Says Solar Activity Has Significant Impact On Global Climate" By P Gosselin on 22. January 2019

Kijk in de commentaren ook naar enkele papers die door Kenneth Richard genoemd worden en welke stelselmatig door het IPCC worden genegeerd omdat die geestelijk aangetast zijn door het CO2-virus.

(citaat : "Van Geel and Ziegler, 2013 www.researchgate.net/profile/Bas_Geel...

“[T]he IPCC neglects strong paleo-climatologic evidence for the high sensitivity of the climate system to changes in solar activity. This high climate sensitivity is not alone due to variations in total solar irradiance-related direct solar forcing, but also due to additional, so-called indirect solar forcings. ")

Volg aan de rechterkant de links naar honderden andere publicaties over het zelfde punt.