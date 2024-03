Unilever en Shell zijn we al kwijt, ASML gluurt over de grens en nu zet ook Boskalis een eerste stap voor een vertrek uit onze poldernatie. Boskalis! Onze nationale baggertrots die de Ever Given uit het Suezkanaal trok. De brengers van orde op plekken van losgeslagen chaos. En die heerlijke spuitgasten die met hun enorme slangen land verwekken op plekken waar eerder geen land was. Die gasten willen dus weg uit Nederland. Dat zeiden ze eerder ook al, maar vandaag zetten ze vast één voet uit de deur door een deel van het hoofdkantoor naar Abu Dhabi te verplaatsen. Niet omdat het daar zo gezellig zuipen is op de vrijmibo, maar wel omdat buitenlands personeel daar wel snel een visum krijgt en vooral omdat het er niet stikt van de klimaatdrammende milieuclubs. Drammers die gesteund worden door D66-rechters met belachelijke Shell- en Urgenda-uitspraken en van de overheid meer munitie krijgen aangereikt dankzij voorgestelde wetten als de Wet verantwoord en duurzaam internationaal ondernemen. Daarin staat dat ook de buitenlandse activiteiten van Nederlandse bedrijven geen negatieve gevolgen mogen hebben voor onder meer het milieu en dat is toch vervelend als een groot deel van je werk bestaat uit het herlokaliseren van de zeebodem. Hoeveel van onze zakelijke kroonjuwelen moeten er nog vluchten voordat we in actie komen en ons ondernemingsklimaat gaan redden? We willen toch dat ook de volgende generaties in een gezonde economie kunnen opgroeien? Kom op mensen, doe het voor de kinderen.