"help stem some of the tide of illegal immigration in this country." zei Trump Obama.

Trump wilde eerst 25 miljard voor een grensmuurtje, inmiddels is hij gezakt naar 5 miljard . De democraten boden 1,6 miljard. De langste shutdown in de Amerikaanse geschiedenis gaat om een lousy 3,4 miljard dollar. Een eenmalig postje voor de bühne, kleingeld binnen de Amerikaanse begroting. Deze mug werd een olifant, met vanavond een presidentiële toespraak op TV.

De President wilde deze uitgave, het Huis van Afgevaardigden heeft deze uitgave meerdere keren goedgekeurd, maar de Senaat blokkeert dit. Liever geen overheid dan een nieuw hekje. Beide politieke partijen zijn vooral geïnteresseerd in wie van de kiezers de schuld krijgt, wie als eerste knippert. De intelligentie overtreft deze scene uit Fast & Furious 7 niet. Politici hebben op dat vlak niets geleerd van eerdere sluitingen.

Deze details leiden af van het probleem in de begroting. Het Witte Huis verwacht in FY 2019 een kleine 4407 miljard uit te geven, terwijl er maar 3422 miljard binnenkomt. Dat geeft een begrotingstekort van 985 miljard . Dat is 4,7% BBP bovenop de tekorten van lagere overheden, midden in economische opleving.

Dit soort begrotingstekorten kende de VS vroeger alleen tijdens recessies of oorlogen. Het begrotingstekort over FY 2018 wordt verwacht uit te komen op 793 miljard . De staatsschuld wordt ieder jaar steeds sneller groter, de teller staat inmiddels op 16 biljoen op federaal niveau als onderdeel van een totaal van 22 biljoen .

De Senaat vind dus dat een tekort van 985 miljard niet kan, maar een tekort van 981 miljard wel acceptabel is. Dit gaat niet om geld, maar om macht. Trump mag niet de boeken in als een president die iets voor elkaar kreeg, terwijl de Democraten in 2006 het besluit namen ruim 1100 km aan hekwerk te plaatsen, mede gesteund door Obama, Hillary Clinton en Joe Biden.

De 1,6 miljard die de Democraten bieden, is bedoeld om die grenshekken te herstellen. Muren die door Republikeinen en Democraten samen zijn gebouwd. Het klimaat is simpel: Een hek is goed, een muur is slecht. Het compromis mag niet te veel kosten en ongewenste migranten niet te veel hinderen.

De vijf miljard die Trump vraagt is even dubieus. De Corps of Engineers rekende in 1999 al uit dat zo'n muur 50 miljard ging kosten. ( PDF ). Zelfs als Trump zijn vijf miljard krijgt, krijgt hij geen serieuze muur. Hier draaien twee partijen om elkaar heen in een duel, beide gevangen in een waanvoorstelling die geen betekenis heeft in onze realiteit.

De Secure Fence Act kwam in 2006 door de senaat dankzij beloften over versoepelde immigratie en kinderpardonregelingen. Die zijn volgens de Democraten te weinig nagekomen. Hetzelfde gevoel speelt hier. Ongekende barmhartigheid voor kinderen met een gezicht en naam in de publiciteit, geen aandacht voor andere miljard kinderen in ellende in een ver land. Uit het oog, uit het hart.

Er wordt nu uit politiek opportunisme een overheidssluiting geregeld voor een symbolische principekwestie, terwijl er allang geëscaleerd had moeten zijn voor een losgeslagen huishoudboekje. Deze grensmuur is geen plan om immigranten te weren, maar een rookscherm rond onhoudbare en onoplosbare echte problemen. De campagne voor 2020 is begonnen.

Het is tekenend voor het politieke tijdperk: Winnen is belangrijker dan regeren.

Update: Trump deed vanavond een paar handreikingen aan de Democraten, maar die slaan dat meteen af.