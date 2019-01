Er is ook goed nieuws. De polemiek in ons polderlandje is namelijk springlevend. Zo lezen wij vandaag de ingezonden brief van Gordon, die eigenlijk Cornelis Heuckeroth heet, op de website Facebook.com naar aanleiding van het optreden van de bekende criticus H.A. Gomperts Angela de Jong bij Jinek. En mals is ie niet. "Ik ga die oorlog met jou aan en veeg als het moet echt de vloer met je aan, want je komt aan mijn brood en die van vele andere collega's." Wij kunnen niet wachten. Gordon die poepgrappen maakt over Angela de Jong. Gordon die piesgrappen maakt over Angela de Jong. Gordon die grappen maakt over het radiohoofd van Angela de Jong. Gordon die grappen maakt over Angela de Jong die camembert eet. Als klap op de vuurpijl Gordon die Angela de Jong een Fijne dag!! wenst. En dan morgen Angela de Jong die in een televisieprogramma vertelt dat ze gewoon een mening over Gordon mag hebben. Overmorgen Angela de Jong die in een ander televisieprogramma vertelt dat ze het in televisieprogramma's gewoon mag hebben over het feit dat ze een mening over Gordon mag hebben. En dan de dag daarna een gesprek met Hans Nijenhuis bij weer een ander televisieprogramma over hoe belangrijk het is dat het AD een persoonlijkheid in dienst heeft zoals Angela de Jong die in in televisieprogramma's praat over dat ze een mening heeft over Gordon. En dat allemaal gratis en voor niets. Wat hebben we het toch goed he jongens.