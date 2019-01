Is die tennisbaan er nog? En dat zwembadje? Volgens mij was er ooit ook nog een vijver. Willem had net een nieuwe Ford Escort XR 2 ofzoiets en belandde op zijn dak in de plomp. Ook in de kroeg was het een prima gozer, geliefd bij de meisjes. En wanneer het hek van Huis den Bosch dicht was dan wist je: Zijn vader is weer thuis. Maar als het hek open was dan wist je: Meneer Brinckhorst komt zo op zijn fiets even op bezoek bij zijn moeder. Het is een hele gewone familie. En daarom houdt iedereen van ze. 63 mio is dan een koopje. Gewoon lappen dus en Iedereen vier euri in de pot. Da´s één happy meal hamburger niet bestellen. Voor een heel Koningshuis!