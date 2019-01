Retepsteeltje | 10-01-19 | 20:39 |

Ooit enemy at the gate gezien? De russen deden het zo:

"If the one with the gun dies, the one without the gun takes his gun"

Bij de chinese 'vrijwilligers' tijdens de Koreaanse oorlog, hadden de eerste twee aanvalsgolven niet eens een geweer. Die dienden alleen om de munitie van de tegenstander op te maken.