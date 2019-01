Doe ik toch even een tegengeluid geven.

Op de ADM zaten een heleboel hardwerkende constructeurs, lassers, decorbouwers etc.. die in die 20 jaar al godweet hoeveel decors, vuurspuwende draken en andere bijzondere zaken gemaakt hebben voor festivals en evenementen, ook internationaal.

Ja, hardwerkend ja. Ik ken er een paar persoonlijk en dat zijn noeste staaljongens die onder andere de Robodock items maakten, in een kouwe hal met welhaast middeleeuwse middelen. je kon er altijd terecht voor een advies, een weird staalding volgens eigen ontwerp of vage ingeving, een lekkere halveliter en, als het écht moet, zelfs onderdak in een of andere pipowagen in het bos. Het was er altijd goed toeven hoewel de favela voor de poort die vol zat met vaag volk niet echt tof was. De oldskool ADM'ers hadden daar ook een hekel aan en hielden die lui zoveel mogelijk weg uit het "dorp" zelf.

Het probleem is dat die mensen nergens anders heen kunnen om hun "ding" te doen. velen van hen zijn al zolang op eigen houtje bezig dat een normale baan nooit meer gaat werken, hoewel je als baas heel blij zou zijn met iemand met die skillset.

Er zijn zo langzamerhand geen rafelrandjes meer, geen lege industriegebouwen, geen rotte loodsen. Het wordt allemaal weggesaneerd en omgetoverd in leegstaande kantoorruimte. Die rafelrandjes hebben we wel nodig mensen, zonder wordt het godgruwelijk saai en zonder plekken als de ADM verdwijnt ook de unieke maak cultuur die daar leefde, van niks wat maken, recyclen van rotzooi naar feestobject, toevlucht voor de échte kunstenmakers, mafkezen en paradijsvogels die Amsterdam toch écht wel een heel stuk leuker maakte. Ik zal het missen.

"Wie ADM niet eert, is Amsterdam niet weert"