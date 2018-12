Even wat AT5 artikelen zitten lezen, want Sjors W. komt zelden nog in Damsko en was niet echt op de hoogte. Je bek valt er echt van open. De krakers in kwestie hebben dus een alternatieve plek aangeboden gekregen (Slibvelden, in Noord) maar betwijfelden of ze op tijd konden verhuizen want 'Dan hadden ze dat terrein wat eerder op moeten leveren. Nu moeten we in een week met honderd man twintig jaar aan leven hier verhuizen. Dat is gewoon niet mogelijk, dat kun je niet van ons vragen', zei een van de bewoners'

Die slibvelden, dat is dan blijkbaar voor twee jaar... Wat een ontzettende rariteit & kudtoplossing. Twee jaar en dan denk je dat die mensen daarna bij Blackrock gaan werken en een apartementje gaan zoeken? En wat zeg je nou als je ze graties twee jaar een locatie geeft? Dan bevestig je toch min of meer dat er niet zoveel mis is met wat ze doen?

Ik ben voor meer pragmatisme in bestuur, maar dan wel op gebieden waar de situatie onduidelijk is. Dit is gewoon pappen en nathouden.