Vorig jaar speelde toch iets dergelijks? De uitkomst was volgens mij dat er gewoon geen animo is in de groep medelanders om dit soort boeken te schrijven. En dan nog, wordt er überhaupt in het Nederlands voorgelezen in huize medelander? Wat ik zoal hoor gok ik van niet. En dit artikel in het Parool, is dat een aansporing voor medelanders om inclusieve kinderboeken te schrijven? Of een sneer naar de blanke autochtonen? Ik hoop het eerste, maar gok het laatste. Nu ga ik even op zoek of ik wat ouders kan vinden over dit thema.