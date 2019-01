Al hebben we het hier niet over staatsgevaarlijke leipo & cold-blooded meisjesmoordenaar Bekir Eraslan, maar over een stijlloze zemmel die bij 'm in de auto zat. De 25-jarige man werd opgepakt, maar vervolgens weer vrijgelaten door de rechter. Nu wil justitie hem tóch weer oppakken en is meneer natuurlijk ZOEK KWIJT FOETSIE WEG. "Zodra de man is gevonden dan wordt hij gelijk aangehouden", aldus de woordvoerder. Ja goedemorgen. Het zal ook echt wel in andere landen gebeuren, maar gooi wat crimineel asovolk, een rechter, justitie en wat fuckups in een kookpot en het voelt altijd alsof je een potje Nederland aan het maken bent. Moeders houd uw schoolgaande 16-jarige dochters binnen!