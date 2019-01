Tijdens de jaarwisseling hebben BOA's in Amsterdamlieue de gebieden Zuidoost (goh), Nieuw-West (goh), West (goh) en het Wallengebied (goh) gemeden. "Buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA's) hebben op de laatste dag van het jaar en tijdens de jaarwisseling bepaalde wijken in de stad bewust gemeden uit veiligheidsoverwegingen. Volgens de Nederlandse BOA Bond, de vakbond voor BOA's, was dit 'om te voorkomen dat ze een schietschijf werden' tijdens oud en nieuw. (...) Het zijn gebieden waarvan de BOA's weten dat er vervelende jochies en meiden actief zijn." Vervelende jochies en meiden! """Vervelende jochies en meiden""""! """"""""""""""Vervelende jochies en meiden"""""""""""""""! Het is maar goed dat Amsterdam zo'n lieve stad is... Nee wacht, Stad van de Hoop, dat was het! Nou, hopen dat onze handhavers in de toekomst weer in alle delen van de stad durven te komen!