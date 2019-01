"EN MET TROTS DE KORAN IN DE TWEEDE KAMER HEEFT GEÏNTRODUCEERD. " (caps in dit citaat zijn van GS).



Nou, er is wel meer dat sindsdien inde Tweede Kamer is geïntroduceerd, en ik weet nog steeds niet hoe ik dit moet noemen. Is het een etnische zuivering? Een kleurlingen-exodus? Politieke apartheid? Racisme? Of is het iets anders? Ik zal het kort uitleggen en zegt u het dan maar?



Door een ander topic van GS ging ik op zoek naar het smoelenboek van de Tweede Kamer. Wat schetst mijn verbazing?

Er zit niet 1, ik herhaal niet 1, kleurtje meer in de TK. Geen Surinamer, geen Antilliaan, geen Indo, geen Duitser, geen Molukker ... allemaal weg! En allemaal vervangen door mensen met een islamitische achtergrond, met Turkije of Marokko als herkomstland, hetzij door afkomst, hetzij door geboorte.



Ik herinner me een tweede kamer die vroeger diverser was. Met Lilipaly, een Indonesiër, als eerste allochtoon in de Tweede Kamer, in 1986! Na hem hebben nog meer mensen van diverse afkomst in de Tweede Kamer gezeten.



Weg! Die diversiteit is helemaal weg. Op dit moment tel ik 16 Kamerleden met een islamitische, en Turkse- of Marokkaanse achtergrond. Dat is 10,7 % van het aantal zetels. Dat is ruwweg een verdubbeling van de hoeveelheid moslims die volgens cijfers (5-6%) in NL wonen. En, nogmaals, alle andere kleurtjes zijn weg.



Dat er destijds een koran in de Tweede Kamer werd geïntroduceerd, zal vast met goede bedoelingen zijn gedaan. Maar, nu wetende dat die introductie van destijds een periode van etnische zuivering in onze Tweede Kamer heeft ingeluid, kijk ik met gefronste wenkbrauwen daarop terug en heb ik grote vraagtekens bij of die door gutmenschen gecreëerde policor ontwikkeling wel gewenst is, of juist moet worden verworpen omdat het ertoe heeft geleid dat iedere niet-islamitische allochtoon uit de Tweede Kamer is weggewerkt en erbuiten gehouden word.



Link smoelenboek: www.tweedekamer.nl/kamerleden_en_comm...