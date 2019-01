@hansjansen2

Hadden we hoogstens nog een jaartje of 10/12 volgehouden.

En dan was heel Indonesie, door agitatie uit Moskou, of China, aan het communisme ten prooi gevallen. Tel uit je winst.

Wisten ze in Washington ook.

En niet communistisch Indonesie onder Soekarno zagen ze nog altijd liever dan een bij voorbaat hopeloos slepende koloniale oorlog die zou eindigen in een rood Indonesie onder auspiciën van de kameraden uit Moskou.

NL was een klein prutlandje, maar La France was een ander verhaal.

Daar durfden ze in Washington niet in te grijpen toen de Fransen in Indo China hun kolonie daar ook niet wilden opgeven. Ze dachten in Washington onterecht dat de Frambozen er wel in zouden slagen om de rooie Moskou Vietkong en Ho Chi Min eronder te houden. Dat was een vergissing en later de aanleiding voor de Vietnamoorlog.