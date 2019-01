JanVergoor | 03-01-19 | 12:01

Die oproep is GEEN waanzin. In sigarettentabak worden, dat is bekend, stoffen toegevoegd waarvan men weet dat ze ongezond zijn. Toch staat de overheid toe dat fabrikanten op deze wijze mogen blijven produceren. Dat is verkeerd.



Sta mij toe een vergelijking te maken.

Ergens jaren zestig werd bekend dat asbest en asbesthoudend producten (zoals bijvoorbeeld Eternit) een specifiekekanker - mesothelioom - deed veroorzaken.

Ondanks deze bekendheid gebeurde er jarenlang niks. Er waren meerdere rechtszaken voor nodig eer a) asbestverwerkende bedrijven aansprakelijk gesteld werden voor de schade ten gevolge van mesothelioom kanker veroorzaakt door het werken met asbesthoudend stoffen, b) beschermende maatregelen - zoals de beschermende pakken die nu gewoon zijn - voor werknemers verplicht gesteld werden, en c) het product uit de handel genomen werd.



Dat laatste is waar de tabaksindustrie toe gedwongen zou moeten worden.



Zo komen bijvoorbeeld bij het verbranden van suiker stoffen vrij die kanker kunnen veroorzaken. Suiker is een in de tabaksindustrie algemeen gebruikt additief. Het niet meer toevoegen van suiker zou de hoeveelheid kankerverwekkende stoffen in een sigaret verminderen.



Conclusie: het is mogelijk sigarettentabak 'gezonder' te maken door fabrikanten te verbieden kankerverwekkende stoffen aan de tabak toe te voegen.



Het toevoegen van stoffen aan sigarettentabak, waarvan bekend is dat ze de gezondheid schaden, moet worden verboden.



Ravenstein staat niet alleen in diens standpunt en vind wat dat betreft in mij een medestander. Jouw standpunt is een pleidooi vooral niets te veranderen, met vele onnodige zieken (veroorzaakt door de schadelijke effecten van kankerverwekkende toevoegingen aan tabak) is als gevolg.