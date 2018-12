GeenStijl Datingservice. Als het bij necrosis lukte (spaghettimonster hebbe zijn ziel), lukt het vast ook bij Rob. Bent u of kent u de dame van de damesfiets bij de Jumbo in Gouda? MAIL!

"Jongens,

Ik zit met een probleem. En ik heb het aan mezelf te wijten. En naarmate de uren doortikken, krijg ik het steeds meer op mijn heupen. Laat ik uitleggen wat er gebeurde.

De dag na Kerst, donderdag 27 december, ging ik rond 13:15 naar de Jumbo supermarkt bij de Sportlaan in Gouda. Terwijl ik mijn fiets parkeerde naast een damesfiets hoorde ik achter me een vriendelijke stem, van wat later bleek de eigenaresse van de damesfiets. Ze zei dat ze haar fiets wel even voor me weg zou halen om ruimte voor mij te maken, ze had haar boodschappen gedaan.

Het bleek een alleraardigste wat oudere vrouw te zijn, charmant en met een goed karakter (bleek later tijdens ons gesprek). Ik vroeg haar of ze ook de Kerstdagen overleefd had, en we raakten in gesprek. Het bleek dat we beiden deze Kerst niet echt een 'Superkerst', als ons in de reclames wordt voorgespiegeld, hebben mogen meemaken.

1 woord: eenzaamheid.

Ze liet, nadat we elkaar een aantal minuten gesproken hadden, een bekende zin vallen: Ken ik jou niet ergens van? Omdat mijn hoofd nogal met mijn huidige familieperikelen vol zat (vader overleden, slechte band met zus, echtscheiding), vatte ik dat meer op als een vraag om daar een letterlijk antwoord op te geven, dan om de hint op juiste waarde te schatten. Stom natuurlijk. Nu kan ik me wel voor mijn kop slaan.

Ik wil haar dolgraag nog een keer ontmoeten om te kijken of ze eens een keer samen met mij een kop koffie of een wijntje wil drinken. Ik ben me er heel goed van bewust dat jullie geen datingservice zijn. Maar wellicht is dit bericht een goede start van een reeks pogingen die gedaan moeten worden om haar weer te ontmoeten? Ik geloof dat er een kans is dat ik haar weer kan zien, al zal het lot wellicht een handje geholpen moeten worden. Zouden jullie daarbij willen helpen door een topic te plaatsen op jullie site? Ik ben bang dat ik een kosmische blunder heb begaan. en die wil ik heel graag goed maken.

Voor de volledigheid, al hoop ik dat het uit bovenstaande al blijkt: Ik ben geen creep of stalker, en jullie kunnen de beschikking krijgen over al mijn adresgegevens (als die al niet in jullie bezit zijn). Bij jullie ben ik sowieso bekend als Mycatisdoingthis. Mijn emailadres is [bij redactie bekend].

Rob"