Allemaal eerst de Elf Geboden lezen en daarna inschakelen op RTL7 of deze stream voor de halve finale van het wereldkampioenschap pijltjes in het bord smijten. Ónze sloopkogel en beste darter aller tijden Michael van Gerwen speelt tegen Gary Anderson en hoewel The Flying Scotsman op de ranking de nummer vier is, is hij eigenlijk de nummer twee van de wereld. Derhalve is dit de échte finale, want de winnaar van deze pot wint op 1 januari ook de eindstrijd. Veel 180's, torenhoge finishes, de twee beste spelers van het moment, overdreven geilheid, liters bier, kroeg, feest, dronken idioten, hoofdrekenen, souplesse, intimidatie, stiekeme windjes op het podium, succeswensen van de keukenboer, motoren van bootjes repareren, pontons huren, Co 'blauwe envelop' Stompé, Raymond 'niet echt onder de indruk' van Barneveld, Frank & Sjaak en Geert Wilders kijkt ook. Dus hup hup hup Michael, fijne harige vent van ons, alles in de Triple 20 en breek een leg van Kip Gary!

UPDATE: Indrukwekkende Van Gerwen sloopkogelt Anderson met 180 km/h terug naar diens mammie: 6-1. FINALE, WOOHOO