Nou, het was me een jaartje voor Arrogander Pechtold. Had een een vrouwtje gevonden om een beetje buiten de deur te neuken wordt ze zwanger, Wist hij veel dat ze zo vruchtbaar was. Niet dat er nog 4 andere koters in het huis rond liepen. Weet ie haar eindelijk over te halen tot abortus blijkt de morning after pil niet meer te werken. Kan ie nou mooi de komende 18 jaar opdraaien voor de opvoeding van een kind die later overal op internet kan lezen dat zijn papa hem of haar liever dood wilde.

En dat was er ook nog dat akkefietje met dat penthouse waarbij hij zowel de Tweede Kamer als die belastingdienst verkeerd heeft ingelicht.

Je zou je bijna laten vervangen door een homoseksuele robot. Oh wacht ...