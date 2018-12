Martin Bosma. Al twaalf jaar in de Kamer, nog steeds die zwartepietenwet er niet doorgedrukt, maar wat luisteren we graag als hij uitlegt hoe de vork in de steel zit qua dingen en dergelijke. Niemand op de vierkante Binnenhofkilometer kan ronder zeggen wat ie vindt dan Martin Bosma, de Martin Bosma onder de politici. Of het nu gaat over klimaathysterie, de NPO, ministers in het algemeen en die van D66 in het bijzonder, Martin zet zijn spitsvondigste smoel op voor onze camera, dus wat is er in deze koude winterdagen hartverwarmender dan een 3 minuut en 30 seconden (het moet wel leuk blijven) best of van volkskvertegenwoordiger M. Bosma in de Tweede Kamer. Komt ie dan.