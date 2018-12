In huize hiero trekken wij onze wc door met regenwater! Andere mensen zijn te lui om dat zelf te bedenken.

Een watertank aan de hemelwaterafvoer met zo'n inlaatpijpje dat tegelijk ook uitlaat is als de ton vol is. Met een waterpomp van Mr. Del, Lee Del, het water omhoog pompen naar een paar tonnen op zolder. Dan gewoon een tuinslang van de Gamma van dertig meter lang aansluiten op de tonnen via een schacht en de kruipruimte naar de toiletten. En daar op uw knietjes even een tweede koperen wisselkraantje solderen zodat je de toiletten ook op leidingwater kan zetten als de regentonnen leeg zijn. Simpel.

Elke keer doortrekken is 15 liter schoon drinkwater door het riool. Een mens piest zes keer en schijt een keer per dag. Dat komt neer op 100 liter drinkwater per persoon per dag, per echtpaar 200 liter, per gezin 328 liter = 120 m3 per jaar.

En als u zo'n 1000 lier watertank neemt, neem dan zo'n zwarte want die witte wordt zo vies van de groene aanslag.