Daadkracht'66, op 16 oktober 2018:

"We kunnen niet langer wachten. De hersteloperatie vrouwenbesnijdenis moet vergoed worden uit de basisverzekering. Zo laten we vrouwen weer vrouw zijn. En kan er een einde worden gemaakt aan de verschrikkelijke dagelijkse pijn en de gezondheidsrisico’s."



Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma, een dag eerder in het AD:

"Ik wil niet langer wachten. We doen er alles aan om vrouwenbesnijdenis in het buitenland te voorkomen, maar de vrouwen die hier moeite hebben met plassen of iets vreugdevols als seks worden aan hun lot overgelaten. Dit is ook een maatschappelijke opdracht.”



Draai'66, twee maanden later:

"D66 draait: hersteloperatie na vrouwenbesnijdenis hoeft toch niet te worden vergoed. Dat blijkt uit het stemgedrag van de fractie bij twee moties die daartoe opriep. De volledige oppositie stemde vóór, alle regeringspartijen stemden tegen."

Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma, nu:

"Sjoerdsma zelf is onbereikbaar voor uitleg." (Maar je kunt eventueel hierrr proberen te vragen waarom vrouwen eerst worden besneden, en daarna nog een keer door D'66 worden genaaid.)