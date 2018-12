AT5 bestempelt 2018 in ieder geval alvast als "Het Jaar Van De Handgranaat". Een soort Chinees nieuwjaarsnaampje, maar dan Amsterdams. "Nog nooit zijn er zoveel levensgevaarlijke handgranaten voor of aan deuren gehangen als dit jaar. Waren het er vorig jaar nog drie, nu staat de teller al op vijftien." Kortom, inmiddels een onvervreemdbaar icoon van onze lieve stad, deze DENNENAPPELS VAN DE HAAT. En het is nou niet alsof de grenadiers nu altijd voor 't gerecht verschijnen. "Het aantal opgeloste zaken is namelijk minimaal." Van der Laan had het hardline beleid dat elke door een granaat getroffen zaak per definitie onmiddellijk gesloten moest worden, maar daar ging een nogal verwrongen werking vanuit. Femmie "luisterde naar de kritiek en koos voor een andere koers. Ze bekijkt per geval of een getroffen zaak gesloten moet worden. Zo mocht in augustus patatzaak Vleminckx open blijven terwijl in oktober twee zaken op het Bijlmerplein werden dichtgetimmerd. Twee van de vijf incidenten die plaatsvonden tijdens het burgemeesterschap van Halsema resulteerden tot nu toe in een sluiting." Na de breek een chronologisch video-jaaroverzicht van de beste klassiek-Amsterdamse granaatincidenten.