Werkelijk kotsmisselijk word je toch van dit soort allochtonenturvers als die Sheila Kamerman.

Persoonlijk vind ik de reclame van het "Jumbo-gezinnetje" van Frank Lammers de leukste. Dat gezinnetje figureert al sinds jaar en dag in de Jumbo reclames; vader moeder en drie kinderen (alhoewel dat dochtertje door iemand anders gespeeld wordt dan vroeger; hoe zit dat precies, vraag ik me dan af (zal uiteindelijk wel een geldkwestie zijn). Maar moet je overal en altijd een "obligate" allochtoon inschuiven?

Ik herinner me nog van héél lang geleden van die "Sonja op zaterdag" etc talkshows van wat indertijd de kampioen der allochtonenpromotie was, Soja Barend, die dan ook in haar programma kirrend aandacht besteedde aan reclames oid waar ook "gewoon" allochtonen in zaten. In die tijd zag je ook in alle zg sitcoms (Zeg eens A, etc, etc) "obligate" allochtonen verschijnen.

Hou me ten goede, hoor, ik heb niets tegen allochtonen in reclames, sitcoms, etc, maar ik zou wel willen dat zoiets dan "past", en dat een allochtoon er in te zien is vanwege zijn of haar kwaliteiten, niet omdat er door "formatbakkertjes" geredeneerd wordt: ja, maar we moeten hier wel een allochtoon in stoppen vanwege de diversiteit.

En kerst? De meeste allochtonen, zeker de moslims, hebben helemaal niks met dat van oorsprong christelijke feest. Bij een ander traditioneel feest, sinterklaas, zie/zag je wel veel allochtonen in de vorm van zwarte piet, maar die moeten nou juist weer allemaal uitgebannen worden, want eea refereert aan het kolonialisme en de slavernij.

Laat de allochtonen maar hun eigen feestjes houden - holy pagua, suikerfeest, en weet ik wat ze verder nog hebben - en daar hoef ik geen deel aan te hebben, en als witte Nederlanders dat geen van allen mee vieren, so what, ik zit er niet mee.

Gaat zo'n Sheila Kamerman ook zitten turven hoeveel witte Nederlanders mee doen met de ramadan? Het spijt me dat ik het zeggen moet, maar laat die domme policor doos alsjeblieft iets nuttigs gaan doen dan allochtonen turven in kerstcommercials.