[LIVEBLOG IRAN HIER]

Edwin de Roy van Zuydewijn is terug! Hoewel, is hij ooit weggeweest? Is hij niet altijd blijven strijden tegen het onrecht dat Edwin de Vlo van Zuydewijn wordt aangedaan, omdat Edje niets anders om handen heeft dan Edwin, De Roy en Van Zuydewijn? Enfin, hij (EdRvZ) gaat het weer voor Edwin Gegooid van Zuydsetrein opnemen en begint doodleuk een rechtszaak tegen RTL. De Goy van Zuigdehein wil namelijk weten of hij, Edwin de kooi van Zuydegein, de held van het verhaal is in de serie 'Mabel & Margarita' (ongeziene spoiler: nee), een serie waar alleen Edwin etcetera van Zuydewijn naar gaat kijken. Maar RTL zei NEEN tegen Eddy Geplooid Naar 's Moersvagijn inzake inzage in het Videoland-script en nu blijft Edwin Berooid van Zuipestein beroyd achter. Wat een ongelooflijk tragisch gebeuren, een heus drama. Straks gaat de hele serie niet eens door. Dát zou nog eens erg zijn zeg! 31 maart staan RTL en De Zurewijn tegenover elkaar in de rechtszaal, en dan moet blijken of men Edwin Droyd van Zuydezwijm zomaar iets kan weigeren. Valt hier dan niks leuks over te vertellen? Jawel, RTL was niet bereikbaar voor commentaar over RTL, zo staat onderaan het bericht op RTL. Wat een soap!