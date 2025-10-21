achtergrond

OpenAI neemt 100+ ex-bankiers aan om bankiers overbodig te maken

Bankiers, soort kunstenaars!

Daar verdwijnt weer een beroepsgroep in de hoogovens van vooruitgang. Bloomberg schrijft: "OpenAI has more than 100 ex-investment bankers helping train its artificial intelligence on how to build financial models as it looks to replace the hours of grunt work performed by junior bankers across the industry. The group (...). includes former employees of JPMorgan Chase & Co., Morgan Stanley, and Goldman Sachs Group Inc." Het project heeft de codenaam 'Mercury' en betaalt (junior?) ex-investeringsbankiers (slechts?) $150 per uur "to write prompts and build financial models for a range of transaction types, including restructurings and initial public offerings, according to a person familiar with the effort. The company has also granted the contractors early access to the AI its creating that aims to replace entry-level tasks at investment banks." Ja kijk je bent jong, hebt een bedrijf dat op $500 miljard gevalueerd wordt maar nog nooit winst heeft gemaakt en je wilt wat. Dan maar even de juniore helft van het bankwezen vervangen. Mag wat kosten overigens, zie onderstaand.

Mag wat (energie) kosten overigens

Onze hoop en prognose: uiteindelijk stijgt de waarde van menselijke ambacht, enkel omdat het menselijk is

Not so different you and I

@Spartacus | 21-10-25 | 20:00

OpenAI krijgt winstoogmerk, Sam Altman aandelen, benodigde $7 biljoen waarschijnlijker

Zeer relevant nieuws, want dit winstoogmerk maakt OpenAI veel aantrekkelijker voor investeerders tijdens het aantrekken van $7 biljoen (zevenduizendmiljard dollar, $7.000.000.000.000, 7 maal Nederlands bnp) voor de ontwikkeling van Artificial General Intelligence (AGI, wiki).

@Spartacus | 26-09-24 | 16:00 | 113 reacties

Chat-GPT4o verandert stem, Scarlett Johansson "geschokt en kwaad", stuurt advocaten

En in ander nieuws: OpenAI ontmantelt het gehele team dat onderzoek deed naar hoe gebruik "verantwoord en veilig" kan blijven.

@Spartacus | 21-05-24 | 11:01 | 91 reacties

Nieuwe AI-selfie video's verwarren nu zelfs kenners, kunstenaars proberen OpenAI's Sora

Noot: deze mensen zelf bestaan echt en zijn niet AI-gegenereerd, maar al hun spraak, mimiek en motoriek zijn dat wel

@Spartacus | 28-03-24 | 19:30 | 84 reacties
