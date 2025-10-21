OpenAI neemt 100+ ex-bankiers aan om bankiers overbodig te maken
Bankiers, soort kunstenaars!
Daar verdwijnt weer een beroepsgroep in de hoogovens van vooruitgang. Bloomberg schrijft: "OpenAI has more than 100 ex-investment bankers helping train its artificial intelligence on how to build financial models as it looks to replace the hours of grunt work performed by junior bankers across the industry. The group (...). includes former employees of JPMorgan Chase & Co., Morgan Stanley, and Goldman Sachs Group Inc." Het project heeft de codenaam 'Mercury' en betaalt (junior?) ex-investeringsbankiers (slechts?) $150 per uur "to write prompts and build financial models for a range of transaction types, including restructurings and initial public offerings, according to a person familiar with the effort. The company has also granted the contractors early access to the AI its creating that aims to replace entry-level tasks at investment banks." Ja kijk je bent jong, hebt een bedrijf dat op $500 miljard gevalueerd wordt maar nog nooit winst heeft gemaakt en je wilt wat. Dan maar even de juniore helft van het bankwezen vervangen. Mag wat kosten overigens, zie onderstaand.
Mag wat (energie) kosten overigens
Onze hoop en prognose: uiteindelijk stijgt de waarde van menselijke ambacht, enkel omdat het menselijk is
A composer competes against a leading AI music system, Suno, to test which one can make better music. pic.twitter.com/jEXSHV1Ekq— Channel 4 Dispatches (@C4Dispatches) October 21, 2025
Not so different you and I
This might be the most disturbing AI paper of 2025 ☠️— Alex Prompter (@alex_prompter) October 20, 2025
Scientists just proved that large language models can literally rot their own brains the same way humans get brain rot from scrolling junk content online.
They fed models months of viral Twitter data short, high-engagement… pic.twitter.com/ARGbLeGYld
