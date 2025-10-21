Daar verdwijnt weer een beroepsgroep in de hoogovens van vooruitgang. Bloomberg schrijft: "OpenAI has more than 100 ex-investment bankers helping train its artificial intelligence on how to build financial models as it looks to replace the hours of grunt work performed by junior bankers across the industry. The group (...). includes former employees of JPMorgan Chase & Co., Morgan Stanley, and Goldman Sachs Group Inc." Het project heeft de codenaam 'Mercury' en betaalt (junior?) ex-investeringsbankiers (slechts?) $150 per uur "to write prompts and build financial models for a range of transaction types, including restructurings and initial public offerings, according to a person familiar with the effort. The company has also granted the contractors early access to the AI its creating that aims to replace entry-level tasks at investment banks." Ja kijk je bent jong, hebt een bedrijf dat op $500 miljard gevalueerd wordt maar nog nooit winst heeft gemaakt en je wilt wat. Dan maar even de juniore helft van het bankwezen vervangen. Mag wat kosten overigens, zie onderstaand.