QUIZ. Is dit een bankmedewerker?
Run quick see, what do we have here now, do you wanna ride or die, la dadada lalalaaaaa
A) Ja natuurlijk is deze lieve mevrouw een bankmedewerker! Hallo bankmedewerker! Pak in godsnaam mijn pinpas en neem de code er ook maar bij. De code is 1312 lieve mevrouw! Er staan tienduizenden euro's op de rekening en het zou fijn zijn als ik daar een nieuwe pas met nieuwe code voor krijg. U ziet er ook gewoon uit als iemand van de ING. Hebt u ook aandelen? Jaaaa die fossiele brandstoffen he! En hoelang werkt u al bij ING? Vroeger bij de Rabobank goh wat interessant. U hebt de hbo Bachelor Financial Services Management gedaan? U bent het nichtje van Steven van Rijswijk? Wat leuuuuuuuuk! Mijn favoriete sporter is Fernando Alonso. Van Renault ING weet u wel. En u moet ook mijn sieraden hebben? Voor de ING Sieraden Collect? Maar natuurlijk! Uw favoriete artiest is Tupac? Die van mij ook! Come with me, Hail Mary, run quick see, what do we have here lalalala. Wat een lieve leuke mevrouw deze bankmedewerker
B) Nee
‘ING-medewerkster’ in korte broek en Tupac-shirt steelt sieraden, cash en bankpassen. Wie is zij? Laat het weten. #hellevoetsluis pic.twitter.com/LDjbrTFWX0— Bureau Rijnmond (@bureaurijnmond) September 19, 2025
Heilige Maria
