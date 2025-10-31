achtergrond

Getsiederrie

De pliesie vraagt uw aandacht voor het volgende. Een bankmedewerkster met extreem lange nagels. Nu hebben we een bloedhekel aan personen die bejaarden oplichten met dat kudtverhaal en die extreem lange nagels mogen ze van ons ook door de plee spoelen. Frederieke Krueger pleegde haar daad in Rotterdam-Zuidwijk. Zoek deze mevrouw, en knip voor straf haar vieze nagels af, want zo verpest een persoon met smerig lange nagels het weer voor de rest.

IEL

Tags: nagels, bankmedewerker
@Mosterd | 31-10-25 | 20:00 | 114 reacties

