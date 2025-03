Kanker is kut. En het is vaak niet eens een strijd, maar een loterij. Voor sommigen loopt dat goed af, voor anderen loopt dat minder goed af. En om de ellende wat draaglijker te maken zijn er goede doelen, en initiatieven, en rijden in snelle auto's, en clowns voor de kinderen, en uitjes, en fietsen tegen een berg op, en laatste wensen. Eentje die wij mooi vinden is No Guts No Glory, een stichting van mooie & bevlogen mensen die (laatste) muzikale wensen en dromen mogelijk maakt voor mensen met kanker. Zo is er een benefietconcert met muzikale vreselijkheden als S10, Veenstra Veenstra, Ruben Block van Triggerfinger, Tim Haars (die wel goed kon skaten vroeger), enzovoorts. Als je daar niet dood gevonden wil worden (sorry) kun je ook gewoon doneren aan het Goede Doel. Voor muziek, tegen kanker!