Terwijl Joden decennialang in angst en onder zware beveiliging leven, struikelen politici over woorden

Een Joods jeugdelftal werd in Berlijn achtervolgd met stokken en messen. Parijs zette 5500 agenten in om een wedstrijd met 150 Israëlische supporters te beveiligen en het ging nog mis. Antwerpen deed zes arrestaties toen de Amsterdamse jodenjacht in Vlaanderen een kopietje kreeg. De Britse SAS had hun grootste anti-terreuroperatie ooit: Dodenherdenking, want vorig jaar werd het verstoord.

Het politieke debat waagt zich niet aan een discussie over het te voeren beleid, maar verzandt veel liever in een nutteloos discours over de woordkeuze. Jodenhaat zit heel diep, maar het blijft wel aangeleerd gedrag, het zit niet in DNA of genen van “jongeren”. Probleem is wel hoe intens dit gedrag door middel van preken, online propaganda of lesmateriaal van UNRWA wordt aangeleerd (PDF).

Wie zich een week na diverse pogroms verspreid over Europese hoofdsteden druk maakt over de ongenuanceerde woordkeuze van geëmotioneerde bewindspersonen, heeft moeite met het onderscheiden van hoofdzaak en bijzaak. Natuurlijk worden er grenzen overschreden en hebben we een streep in het zand nodig. Eerst tegen discriminerend geweld op straat, daarna tegen woordkeuze.