In Groningen wijzen ze al jaren met hun vingers naar de scheuren in hun huis, naar Den Haag én naar de NAM. En terecht, want iedereen wist alles al lang maar deed zijn handen voor de ogen, vingers in de oren, zodat er een stevige greep in de kas kon worden gedaan. Maar sinds Hans Vijlbrief (toen staatssecretaris, nu BTW-farizeeër) de gaskraan heeft dichtgedraaid geeft de geldboom ook geen vruchten meer, en nu zegt de NAM tegen de Groningers toedeledokie, deze voor jullie, NAM wil niet meer meebetalen aan leefbaarheid en economie in Groningen.

Gelukkig hebben we de foto's nog.

