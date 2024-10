Ding ding! De bel van de aangekondigde tweede ronde, namelijk dat Arnold Karskens aangifte zou gaan doen tegen de top van Ongehoord Nederland. Dat heeft hij dinsdag gedaan, want hij 'laat zich niet onterecht beschuldigen'. Advocaat Takkenberg: "De leugens van de RvT en bestuursleden, die via landelijke media worden verspreid maar ook bij herhaling via een nieuwsbrief naar de leden van de omroep worden gestuurd, trekken een zware wissel op de gezondheid en het gezin van Karskens." Hij doet ook aangifte tegen SVision, het bureau dat onderzoek heeft gedaan naar de angstcultuur en seksueel intimiderend gedrag. De top van Ongehoord Nederland, die tijdens een eventuele rechtszaak ondersteund zal worden door Klaus Schwab, vijf reptielmensen, een roedel chemtrails en de treinvriendinnetjes van Thierry Baudet, heeft nog niet gereageerd.