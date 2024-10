Ons vermoeden: Trump leest deze grappen tijdens het oplezen zelf ook voor het eerst - en dat moet je maar net kunnen. Kamala schitterde zoals inmiddels gebruikelijk door afwezigheid en trakteerde het publiek louter op een vooraf opgenomen 'sketch'. In ander shownieuws spreekt Amerika's FHM-achtige Maxime Magazine ineens een endorsement van Trump uit, en dat is dan misschien niet de grootste naam in die branche, maar het is wel het eerste showbizz-merk dat dit aan lijkt te durven en dat zegt toch wel iets.

In weer ander shownieuws loopt Trump heel sterk uit in Amerika's twee grootste gokmarkten: 24% voorsprong bij Polymarket, 16% voorsprong bij Amerika's enige gereguleerde presidentiële weddenschap Kalshi.

Dat zegt natuurlijk enkel wat particuliere wedjeleggers en vermogende speculanten denken dat er gaat gebeuren, en moet enkel op die manier geïnterpreteerd worden. Maar dat speculanten er geld op in durven zetten zegt natuurlijk wel degelijk iets.

Over de echte peilingen schrijft Nate Silver inmiddels:

"(...) the nominal favorite in the race has changed. Thanks in part to one of the first high-quality national polls in weeks to show him ahead — yes, it’s from Fox News, but Fox News polling has no history of GOP bias — Donald Trump now has a 50.2 percent chance of winning the Electoral College. (...) Trump is past the 50-yard line — and above Harris’s chances, which are 49.5 percent — for the first time since Sept. 19."

Op 26 september stonden Trump en Harris voor het eerst gelijk in de gemiddelde Swing State-peilingen, vandaag staat Trump op 0,8% voorsprong.