Ja weet je, je moet een interview met historicus Sir Richard J. Evans (wiki), auteur van het nieuwe boek Hitler's People: The Faces of the Third Reich over Hitlers vertrouwelingen, toch een beetje warm serveren aan een breed ongeïnteresseerd publiek. Wat Trump betreft is Evans overigens de kwaadste niet: "Waarbij, benadrukt hij, Trump natuurlijk geen Hitler is. ,,Integendeel, Trump is juist een isolationist, hij wil niet veroveren, maar wil alle Amerikaanse troepen juist laten terugtrekken uit het buitenland.”" Tot het ineens over het klimaat gaat, dan weer wel: ",,Als hij weer president wordt, zal hij meer schade aanrichten aan de wereldeconomie dan Poetin met zijn oorlog. Trumps ontkenning van de klimaatcrisis, ondersteund door andere vooraanstaande leden van de Republikeinse Partij, kan op een ramp uitdraaien bij het beteugelen van de opwarming van de aarde. Dat is naar mijn mening de grootste bedreiging voor de mensheid.”"

Nou, slecht nieuws voor dan voor de mensheid, want hij gaat winnen: vandaag opnieuw +0,1% in de gemiddelde Swing State Kiescollege-peilingen, staat nu op 0,8% voorsprong.