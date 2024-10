Sorry makkers, we zijn afgehaakt. Het gaat niet meer. Wel geprobeerd, muzikaal te veel geëvolueerd. Onze 'jeugd' luistert naar Rüfüs du Sol en van die andere festivalbangers waarbij je een paar pillen in je mik moet gooien (Fred again als afsluiter op Lowlands, bijvoorbeeld) en daar krijgen we echt de kriebels van, maar deze belegen boomerpunk van The Offspring is ook wel écht passé. Die was sinds Conspiracy of One (2000) al passé en nu zijn we 24 jaar en een heleboel vreselijke muziek verder. Light it Up van het nieuwe album Supercharged, prima nummertje, lalala leuk hoor The Offspring, en voor de échte fans is het vast geweldig, maar zijn er nog lezers of reaguurders die dit ironieloos en voor de lol kopen en gaan luisteren? We slaan een keertje over. Meer nieuwe muziek na de klik!