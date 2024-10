Dan kan je wel allemaal moeilijke vragen stellen zoals: welke peilingen? Wat betekenen de cijfers van wedkantoren precies? Hoe zit het met het Kiescollege? En daar kun je dan wel weer allemaal moeilijke antwoorden op geven zoals:

"What I think people don't realize is that it's certainly plausible that there's too much whale/rec money for the market to clear to an efficent price, this can happen with big sporting events too. One way you can tell the Polymarket numbers likely reflect whale activity rather than new information is because the popular vote contract isn't moving toward Trump at all and it should be heavily correlated with the Electoral College contract." En: "Today’s update. Strange lack of high-quality new polls, but also not seeing any real signs of change in the race."

Maar maakt dat je een graag geziene gast op buurtfeestjes? Draagt het bij aan de souplesse van een kringgesprek (gefeliciteerd met Jeroen). Nee natuurlijk niet. Het gaat niet om cijfers, het gaat om frequenties en vibraties en die liggen, in tegenstelling tot de 1,5 week voor en 2,5 week na de eerste DNC-conventie, inmiddels weer bij Trump. Terecht overigens, want wat wil je nou liever met een Iraanse oorlog in het vat?

Daar bovenop kwam gister ook nog eens Kamala's derde publieke interview. Ditmaal bij 60 Minutes met een interviewer die daadwerkelijk door bleef vragen op beleidskwesties. En bovendien druk bleef zetten met vragen over "historic floods of immigration" onder haar bewind. Losse fragmenten en het hele interview na de breek - het was geen unaniem succes.