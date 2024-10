Eindelijk is dorpsplein Twitter bevrijd van de partijdigheid die het onder de vorige eigenaren zo plaagde. Bovenstaand staat Trump andermaal op het podium dat hem op 14 juli nog bijna zijn leven kostte, maar ditmaal hadden de vrouwelijke Secret Service-leden genderverlof en deelde hij het podium met een man die mensen doorgaans nog vervelender vinden, dus veiliger werd het eigenlijk niet.

De boodschap was helder: dit zijn (net als elke keer maar nu echt) "de belangrijkste verkiezingen van ons leven". En inderdaad, met een oorlog tussen Israël en Iran in het vat, wil je dan een Zilverrug die de taal van de jungle spreekt, of Kamala?

Elons: "The true test of someone's character, is how they behave under fire. America is the home of the brave. And there is no truer test than courage under fire."