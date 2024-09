Omtzigt heeft het zwaar. Terwijl hij alleen maar zei dat we meer van bil moeten gaan. Voor de werkgelegenheid! Maar dat is not done of zo. Beter lezen we boeken (niet de vieze), maar dat is te duur gilt de oppositie alweer want alleen professionals krijgen die paar procent btw terug. Mensen die het hart op de goede plek hebben voor mens en dier willen de wolf in een mensvrij reservaat zetten, daar moet dan wel een groot hek omheen want die wolf die heeft het juist niet zo op hekken. Of dan de politie, die de snelweg preventief wil afzetten zodat snelwegafzetters ongestoord hun gang kunnen gaan. Er zijn kortom genoeg betere redenen te vinden om even je rug naar de politiek toe te keren. Kortom: tijd voor nieuwe realpolitik!