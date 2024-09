Weet u waarom we een abonnement hebben op het Algemeen Dagblad? Anders komt er een btw-verhoging en dan zullen we NOOIT het antwoord weten op kwantiteitsjournalistiek als: "‘Manboobs komen 40 procent meer voor dan vroeger’: expert legt uit hoe je ervan af komt." Nou, wat denkt u, hoe komt u van uw herengevel af?

A) Minder vreten en wat minder pils in je pens gooien, vetbek

B) Vaker aan het Romeinse Rijk denken

C) Biefstuk

D) Yoga

E) Bij een debatcentrum gaan werken

F) Snijden

G) Schoemacher

H) Meer wipjes maken met Samantha (zonder condoom)

I) Ozempic

J) Junk worden

K) Abonnement nemen op AD

L) Alle columns van Debby Gerritsen stuklezen

M) Manager bij FrieslandCampina, Kraft Heinz of KFC worden

N) Ik heb een ander idee om van mijn mannentietjes af te komen, namelijk: