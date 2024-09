Extreem saaie headliner op Lowlands, Fred Again, de computernerd die een intro van een halfuur verwarde met het afmelken van het opgepropte publiek, waarop iedereen (nou ja) 'm peerde naar een of andere piratenshow met allemaal wackjobs in rare pakkies. Deze Fred die eigenlijk Frederick John Philip Gibson heet moet u natuurlijk live zien, maar ook dan zit het dus net tussen coke en pillen in. Niet luisteren dus! Meer nieuwe muziek deze week: Paris Hilton heeft een nieuwe plaat! Geweldig, want die kan écht helemaal niks, behalve dan dat ze zich een keer letterlijk en figuurlijk heeft laten naaien door het huisdier van Rick Salomon - die een aan zijn lijf vastgenaaide anaconda heeft (zo hebben we ons laten vertellen). Die knettergekke gozer kan óók niks, behalve heel goed pokeren, waarmee-ie miljoenen verdiende en waardoor hij onder anderen Shannon Doherty (rip) en Pamela Anderson in z'n notitieboekje kon bijschrijven. En Paris Hilton dus, die voor het oog van de wereld met z'n enorme slang mocht spelen. Afijn, tijd voor bier.