Top Gear kapt ermee. Het echte Top Gear dan, niet de shitshow die het is geworden nadat Jeremy Clarkson in 2015 een producent een oorvijg verkocht en het veld moest ruimen. Samen met Richard Hammond en James May gingen Clarkson door als The Grand Tour, maar ook daar komt nu een eind aan. Ruim 20 jaar hadden ze de beste baan ter wereld. Het trio groeide in de BBC-tijd tot de meest bekeken programmamakers ter wereld, uitgezonden in 212 landen. Ja, vaak waren plotwendingen in de legendarische specials gescript, maar het was betere televisie dan we in Nederland ooit gehad hebben. 

In The Grand Tour: One For The Road rijden de mannen door Zimbabwe in een Lancia Montecarlo (1975), een Ford Capri (1969) en een Triumph Stag (1970). Een laatste rondje. Wij gaan kijken.