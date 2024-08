Urgent politiebericht van de politie. Nou ja, ook weer niet zo urgent, want de politie vindt het nog niet nodig om de naam van bovenstaande verdachte te noemen en dat hij een ex-tb'ser is weten we alleen dankzij John van den Heuvel, maar toch. "Hij wordt in verband gebracht met recente feiten in Utrecht waarbij fietsers van hun fiets worden getrokken. Nieuwe feiten zijn daarbij ook denkbaar, waarbij duidelijk is dat deze persoon in de nachtelijke uren lijkt te opereren en zich lijkt te richten op fietsers die alleen fietsen." En het leuke is: iedereen kan meedoen! "Hij kan zich in heel Nederland bevinden, maar mogelijk ook in de ons omringende landen. De identiteit van de verdachte is bekend, maar wordt op dit moment nog niet bekend gemaakt." Spannend hoor.