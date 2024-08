Het ISW schrijft dat het "observed claims and geolocated footage indicating that Ukrainian forces are operating in or near 29 settlements in Kursk Oblast as of August 11 and 40 settlements as of August 12. ISW has observed geolocated footage indicating that Ukrainian forces have recently operated up to 24 kilometers from the international border."

De omvang en kwaliteit van Ruslands tegenoffensief is ook nog altijd onduidelijk, al beginnen beelden van succesvolle Russische aanvallen tegen Oekraïense pantsereenheden zich wel te stapelen, zie bijvoorbeeld weer hier, hier en deze draad loog er eergisteren ook al niet om. Ook de eerste Oekraïense soldaten lijken inmiddels gevangen, zij het nog niet in de hoeveelheden waarin Russische soldaten afgevoerd werden.

Russische bronnen melden inmiddels zelfs te melden dat zo'n 2.000 (!) Russische soldaten zich aan Oekraïne hebben overgegeven.

Het ISW schrijft over het Russische tegenoffensief: "Putin delegated overlapping tasks to the Russian Ministry of Defense (MoD), Federal Security Service (FSB), and Rosgvardia in the Ukrainian-Russian border area — further highlighting how the Russian force grouping in Kursk Oblast is struggling to establish the joint command and control (C2) structures necessary to coordinate operations."

Veel meer beeld, waaronder een Oekraïens parlementslid dat gewapened en al 'op zakenreis' de Russische grens te Kursk oversteekt, na de breek.

Update 10:24 - Nog meer verloren Oekraïense pantservoertuigen hier.