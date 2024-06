In het bovenstaande CNN-panel spreekt elke analist van een diepe paniek in de gehele Democratische partij die begon toen Biden het podium op kwam 'lopen' en nog altijd gaande is. De vraag lijkt onder Democratische officials, strategen, donoren en gekozen politici ook niet langer te zijn óf Biden weg moet, maar hoe dat zo snel en sierlijk mogelijk gedaan kan worden.

En daar zijn MSNBC, Politico, The Daily Show, The Young Turks, diplomaten van bondgenoten, de Afro-Amerikaanse gemeenschap en scherprechter De Volkskrant het volledig mee eens.

Maar wie wordt de vervanger? Wij gokken: Silver Fox en gouverneur van Californië Gavin Newsom (wiki). En dat zou zowaar nog een geduchte tegenstander van Trump kunnen worden ook. Wel was hij vlak na afloop van het debat nog loyaal, zei dat hij Biden niet de rug toekeert en spreekt Democratische oproepen dat Biden af moet treden tegen.

Een droevige compilatie onderstaand, afgesloten met dr. Jill Biden die Joseph van het podium begeleidt en na afloop op een ander podium onder luid gejuich luidkeels vertelt hoe goed hij het gedaan heeft: "Joe, you did such a great job. You answered every question, you knew all the facts!"

Stand by your man enz. hoor, maar dit is gewoon seniorenmishandeling.

Naschrift 09:25 - Volgens een CNN-poll na afloop vond 67% Trump de winnaar, slechts 33% Biden.

Naschrift 09:41 - Kijk ook nog even deze 4 minuten van Democratische oud-Senator Claire McCaskill. Het is écht voorbij voor dhr. Joseph.