In 99% van de gevallen helemaal tegen betuttelregeltjescrack van gemeenten / overheden en helemaal als het uit de koker van GroenLinks komt, want doorgaans is het dan regelrechte plezierbeperkende regressieve burgerhaat. But we are the 1% want nu wil GroenLinks Amsterdam (een bevreemdend hoekje van het gesticht) fatbikes weren uit stadsparken EN DAAR IS IEDEREEN HET ZOWAAR HELEMAAL MEE EENS. Amsterdam is een stad met een shitload aan problemen (afval, steekpartijen, explosies, liquidaties, schulden, ratten, files, De Blauwe Moskee, enz.) maar ze spelen zo graag kosmopolietje dat de eigen ellende er dikwijls bij inschiet.

Dit is echter nou zo'n voorbeeld van een gemeentelijk probleem waarvan het goed is dat de gemeenteraad de tanden erin zet. De fatbike is een aan elkaar gelaste hoop tumoren, een garantie op ongevallen, botbreuken en ambulanceritjes, en berijders zijn zonder uitzondering gek, crimineel, idioot, bankovervallers, mensen die opaatjes in hun muil spugen, naar Versace Eros stinkende asocialen, Rodney, Maurits wiens vader een enorme klootzak is, Mohammed en Houssni die alle meiden uitschelden voor kech, personen die schijt hebben aan alles en iedereen, kindermoordenaars, mensen die te dom zijn om te fietsen op dunne banden, meelopers en ronduit achterlijke zittenblijvers die kicken op pijn, ellende en verdriet. GroenLinks: "We moeten iets doen tegen opgevoerde e-bikes en dat gaan we hiermee juridisch uitzoeken. Een optie is ook dat we bijvoorbeeld borden bij parken plaatsen met de vraag of inwoners met opgevoerde fietsen omfietsen." GroenLinks Amsterdam, je hebt plots bestaansrecht.