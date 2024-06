Ja daar kon je op wachten: gaat de zon eindelijk weer schijnen, werpt het direct zijn schaduw over Schoof 1. Tribunalen en ministeriële missers vreten aan de populariteit van het nog aan te treden kabinet. De enige achterbannen die het geen fluit uitmaakt wat er in de daadwerkelijke wereld gebeurt zijn die van de BBB en GroenLinks-PvdA; de centristen van Volt en D66 zijn opvallend genoeg enthousiaster geworden; de rest heeft er iets meer de p in dan een maandje terug. Over de hele linie daalt het enthousiasme van 50% naar 39%. Daarmee is Schoof 1 alsnog populairder dan Rutte 4, maar de eerste optater is binnen. De gevolgen? Zoals verwacht staan VVD en NSC ten opzichte van november op fors zetelverlies (-6 en -13), blijft de BBB hetzelfde en krijgt de PVV er virtuele zetels bij (5, welteverstaan). Kiezers nemen Wilders niets kwalijk, maar wijten de homeopathische verdunning van het beoogde PVV-beleid vooralsnog aan VVD en NSC.

Afijn, glibberig goedje die peilingen. Hoe staat u inmiddels tegenover Schoof 1?