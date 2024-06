View this post on Instagram

Jongens kunnen we even van onze gouden vrouw in het groen genieten zonder het een globalistische sneuvelbereidheidscampagne te noemen? Max is de enige reden dat we überhaupt een noemenswaardig koningshuis hebben, en ja dat mag allemaal wat kosten. Maar Maxima is de vrouwelijke naamversie van Maximus, dus ja wat wil je nou eigenlijk.

En het niet alsof ze allemaal maar mooi stond te wezen! "Na deze uitleg werd zij in een pantsergeniegroep opgenomen voor een verplaatsing per Boxer naar de eerste hindernis. Het bleek om een bemijnde draadhindernis te gaan. Deze werd samen met de groep doorbroken. De koningin drukte uiteindelijk zelf op de rode knop. De explosieven ontploften. (...) Bij de tweede oefening hield koningin Máxima het maar net droog. Zij maakte deel uit van een brugpeloton dat een veer bouwde om de Boxer over de Maas te zetten. De koningin werd hierbij met de zogenoemde boot bruggenbouw te water gelanceerd. Zij koppelde vervolgens het laatste ponton aan het veer."

Eergisteren vloog PVV-staatshoofd Lex overigens mee op 's lands vernieuwde Apaches, zie helemaal onderaan.