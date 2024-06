De grootste tuinkabouter van Nederland heeft het weer eens gedaan. De man die naar Nederland kwam om het land te besturen en nu nederig moet buigen naar de voor hem inferieure raamstaarder Dick Schoof riep in een vorig leven (vanachter de stapels Brusselse petit fours) dat het stoken van biomassa een noodzakelijk alternatief is voor fossiele brandstoffen. Is het natuurlijk niet & wist iedereen allang, want je fakkelt complete bossen weg en natuur slopen om klimaat te helpen is sowieso stom. De biomassatake is echter partijlijn, want Jesse Klaver (leeft die nog?) stond ook altijd met de bek vol tanden als hem het vuur na aan de biomassacentrale werd gelegd. ENFIN, nu is Frans Timmermans plots tégen biomassa en dat is lollig, want we hebben gebeld met correspondent Litouwen en het schijnt dat ze in Estland (ook een soort Litouwen) grote kale door ontbossing aangetaste gebieden 'Timmerfransjes' noemen. We lezen: "Onder zijn bewind heeft gesubsidieerde biomassaverbranding kunnen uitgroeien tot een van de grootste ecologische rampen wereldwijd." Bedankt Frans, je hebt de natuur heel erg verdrietig gemaakt.