Kijk je hebt licht ambigue zaken en je hebt "Mensen die Israel verdedigen verdienen klappen. Er valt niks meer te praten. Gelijk smacken", waarna je diezelfde mensen tegenover je 99.000 volgers ook nog 'monsters en duivels' noemt. Dat is natuurlijk een expliciete haatzaaiende oproep tot geweld en dat mag nu ook al niet meer van WOKE dus doet Federatief Joods Nederland aangifte.

In de aangifte lezen we: "Met deze uitlating maakt Ilgün zich schuldig aan meerdere strafbare feiten. Het gaat onder meer om opruiing en/of het aanzetten en/of oproepen tot geweldadig optreden en haat tegen personen." Zie de gehele aangifte na de breek, waar gelukkig eindelijk uitgelegd wordt wat "smacken" eigenlijk in "straattaal vanuit het Engels" betekent.