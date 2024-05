Rebels of Colour organiseert workshop positive grief & de-stress voor studentprotesters van kleur (excl. voor mensen met een BIPOC-achtergrond), 1 juni, 11:00-13:30u, Amsterdam (locatie wordt later gedeeld), 25 plekken, studentprotesters krijgen voorrang! https://t.co/1xw9n2HvK5 pic.twitter.com/cIDzd85BYU

Ja dit is dus een van de vele gevolgen als een 'tegenbeweging' als sinds 1968 bestaat uit Amerikaanse import. "BIPOC", wat overigens klinkt als een per rioolnevel overgedragen huidziekte, staat voor "Black, Indigenous, and People of Color". Nou Jan-Klaas, Mies, Michiel, Sjaan en Floris, doe er je voordeel mee.

En "positive grief", ook weer zo'n modewoord dat van de bodem van de emmer geschraapt wordt en uiteraard niets anders betekent dan je 'rouw' omzetten in zoveel mogelijk activisme. Het valt eigenlijk niet meer te meten hoever deze activisten onder de verbeeldingsarmoedegrens leven.